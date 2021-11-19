وزير قطاع الأعمال: أنفقنا 46 مليون جنيه لتطوير مصنع النصر للسيارات

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم إنفاق46 مليون جنيه لتطوير وتأهيل البنية التحتية لمصانع شركة النصر للسيارات تمهيدًا لتركيب المعدات الخاصة بالطراز الذي سيتم إنتاجه.

وقال هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه جرى طرح 13 سيارة الكهربائية نصر E70 للتجربة للاختبار جرى توريدها من الشركة الصينية لتجربتها في مصر بالتعاون مع شركة أوبر، وفي آخر 3 أشهر تم إنذار الشركة الصينية للبدء في مرحلة التفاوض بشأن الأمور التجارية والسعر النهائي لمكونات السيارة دون جدوى أو أي رد فعل، وعدم التوصل إلى اتفاق على تخفيض سعر المكون المستورد.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام، تم توقيع اتفاقية مع شركة برايت سكايز المصرية المتخصصة في تطوير أنظمة التشغيل والتحكم في السيارات الكهربائية، لإنتاج أول بطارية مصرية للسيارات مما يعد أمل كبير توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر، لافتا أنه تم تركيب البطارية على ساشيه ميني باص 15 راكب، لافتا أنها تضم 22 نظام تحكم للسيارة.