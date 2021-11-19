فيصل خورشيد: مؤدي المهرجانات كائنات عشوائية

توك شو
فيصل خورشيد
فيصل خورشيد
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وجه الفنان والمونولوجست فيصل خورشيد، الشكر لنقابة المهن الموسيقية برئاسة أمير الغناء العربي هاني شاكر، بشأن وقف 19 من مؤدي المهرجانات، ومن بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش ومسلم آخرين.


وأضاف فيصل خورشيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك قوى شر تحارب في مصر عسكريا واقتصاديا ومعنويا ودينيا وفنيا وثقافيا، وبالتالي يوجد حرب فنية على مصر، وإذا غابت الكيانات الشرعية والرسمية عن الوجود تظهر الكائنات العشوائية.


وتابع خورشيد، أنه لو غابت الكيانات الشرعية عن التواجد أو القيام بدورها لظهر مثل مؤدي المهرجانات وغسيرهم، مثل الإذاعة والتلفزيون، لو احتضنا المواهب الشابة سنجد إنتاج جيد، على أن يتم ذلك من خلال إعادة حفلات ليالي التلفزيون وأضواء المدينة.

محمد موسى الاذاعة والتلفزيون المهن الموسيقية

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