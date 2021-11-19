وزير قطاع الأعمال: أنتجنا أول بطارية مصرية للسيارات

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تم توقيع اتفاقية مع شركة برايت سكايز المصرية المتخصصة في تطوير أنظمة التشغيل والتحكم في السيارات الكهربائية، لافتا أنه تم إنتاج أول بطارية مصرية للسيارات مما يعد أمل كبير توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر، مشيرا إلى أنه تم تركيب البطارية على شاسيه ميني باص 15 راكب، كما تضم 22 نظام تحكم  للسيارة.
وتابع هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نستهدف إنشاء سيارة ميني باص بمكون محلي بتخطى الـ80%، مهاجما أحد المنتقدين لمشروع السيارات الكهربائية قائلا: إحنا عارفين شغلنا كويس لافتا أن محاولة التشكيك في مشروعات الدولة سقطة كبيرة للإعلام.
وتابع وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك العديد من المحفزات لمشتري السيارة الكهربائية المصنعة محليا، كما تم إصدار تم تسعيرة الكهرباء، وكذلك رسوم الشحن للسيارة الكهربائية.

توقيع اتفاقية محمد موسى توطين قطاع الأعمال السيارة الكهربائية

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