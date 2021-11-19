فيصل خورشيد: احتضان المواهب الشابة يقضي على المهرجانات.. السر في "أضواء المدينة"

قال الفنان والمونولوجست فيصل خورشيد، إنه يجب احتضان الشباب الجديدة الذين لديهم مواهب فنية ويبحثون عن شخص أو مؤسسة تكتشفهم، وذلك لمواجهة ظهور أغاني المهرجانات والفئات الأخرى من تلك الأغاني التي تحمل إسفافا.



وأضاف فيصل خورشيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه في حال وجود كيان شرعي سيتم تقديم كوادر جديدة من خلاله، عن طريق إحياء فنان كبير لحفل ما، مثل مدحت صالح أو هاني شاكر أو غيرهما، ويتواجد معهما مطرب صاعد يبحث عن فرصة.

ووجه الشكر لنقابة المهن الموسيقية برئاسة أمير الغناء العربي هاني شاكر، بشأن وقف 19 من مؤدي المهرجانات، ومن بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش ومسلم آخرين، موضحا أن هناك قوى شر تحارب في مصر عسكريا واقتصاديا ومعنويا ودينيا وفنيا وثقافيا، وبالتالي يوجد حرب فنية على مصر، وإذا غابت الكيانات الشرعية والرسمية عن الوجود تظهر الكائنات العشوائية.