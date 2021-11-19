وزير قطاع الأعمال يرد على منتقدي مشروع السيارات الكهربائية: إحنا عارفين شغلنا كويس

شن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، هجوما حادا على المشككين في مشروع السيارات الكهربائية، قائلا: إحنا عارفين شغلنا كويس لافتا أن محاولة التشكيك في مشروعات الدولة سقطة كبيرة للإعلام.

وتابع هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نستهدف إنشاء سيارة ميني باص بمكون محلي بتخطى الـ80، لافتا أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة برايت سكايز المصرية المتخصصة في تطوير أنظمة التشغيل والتحكم في السيارات الكهربائية، لافتا أنه تم إنتاج أول بطارية مصرية للسيارات مما يعد أمل كبير توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر، مشيرا إلى أنه تم تركيب البطارية على شاسيه ميني باص 15 راكب، كما تضم 22 نظام تحكم للسيارة.



وتابع وزير قطاع الأعمال العام، هناك العديد من المحفزات لمشتري السيارة الكهربائية المصنعة محليا، كما تم إصدار تم تسعيرة الكهرباء، وكذلك رسوم الشحن للسيارة الكهربائية.