محمد موسى يناشد مؤسسات الدولة بمساعدة "الموسيقيين" لمواجهة المهرجانات

ناشد الإعلامي محمد موسى، كل مؤسسات الدولة المعنية لمساعدة نقابة الموسيقيين والتصدي لظاهرة المهرجانات، ومنحها الضبطية القضائية، لتتمكن النقابة من مواجهة مؤدي المهرجانات، وعلى رأسهم منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن عدد كبير من مؤدي المهرجانات تقدموا للاختبار في النقابة، وعدد قليل فقط من اجتاز الاختبارات، من بينهم نور التوت وعصام صاصا وفرقة الصواريخ، بينما رسب البقية.



وهاجم "موسى" مؤدي المهرجانات حمو بيكا على خلفية ظهور الأخير في "بث مباشر" عقب رسوبه في اختبارات النقابة، هاجم فيه قرار "الموسيقيين" واعترض عليه، موضحا أن عليه الالتزام بالقرارات الأخيرة.