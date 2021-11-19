محمد موسى: قرار "الموسيقيين" بوقف مؤدي المهرجانات أصاب كبد الأزمة

علق الإعلامي محمد موسى، على قرار نقابة الموسيقيين بوقف 19 من مؤدي المهرجانات من بينهم حسن شاكوش وحمو بيكا وعنبة وكزبرة وحنجرة و"مسلم" وأبو ليلة و"فيلو" وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة وولاد سليم والعصابة والزعيم وعلاء فيفتي وفرقة الكعب العالي ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه على قناة الحدث اليوم، "الأسبوع اللي فات كنت بتكلم عن مسألة اختبار مؤدي المهرجانات حمو بيكا في نقابة الموسيقيين هو وعدد آخر من مؤدي المهرجانات، وقلت إنه مينفعش يكون في أبواب خلفية عشان نعتمد أي حد منهم يكون غير مؤهل لمهنة الغناء، وكنت واثق في إن أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر ومجلس النقابة لن يقبلوا بقيد أي حد غير مؤهل بجداول النقابة لأن الحقيقة الجهد الكبير اللي النقابة بتبذله في هذا الملف رغم أنه متأخر شوية، إلا أنه أصاب كبد الأزمة وأوقف تمدد هذه الظاهرة".

وأضاف، أنه ظاهرة المهرجانات أضرت بالفن المصري ضرر بالغ، لأنه بإختصار الناس اللي بيسموا نفسهم مؤديين مهرجانات دول محتاجين وقفة من كل مؤسسات الدولة.