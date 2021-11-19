محمد موسى: ليس لدي خصومة مع مؤدي المهرجانات ولكن ضد الإسفاف

أكد الإعلامي محمد موسى، أنه ليس ضد الشباب من مؤدي المهرجانات ولا يوجد أي خصومة معهم، ولكن ضد الإسفاف الذي يقدمونه وضد الطريقة التي يعملون بها.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "بقترح على الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة الموسيقيين، اقتراح مهم قد يكون مخرج لهذه الأزمة، من خلال تشغيل معهد الموسيقى الموجود داخل نقابة الموسيقيين، مع وجود دورات تدريبية مدتها 3 أشهر على سبيل المثال، لتعليمهم كيفية الغناء والتلحين والكلمات، ومن يجتاز تلك الدورة يلتحق بالنقابة".

وناشد "موسى"، هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بسرعة تفعيل هذا المعهد الموسيقي، خاصة وأن "شاكر" هو صاحب فكرة تفعيل المعهد، وبهذا نضمن أن حمو بيكا ومؤدي المهرجانات كلهم يقدموا فن جيد ومختلف.