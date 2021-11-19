مساعد وزير الخارجية الأسبق يوضح دلالات الزيارات الملكية البريطانية إلى مصر

توك شو
السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي
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قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، وقرينته، بقصر الاتحادية، تحمل العديد من الدلالات الهامة، مؤكدا على تقدير بريطانيا لمصر ودورها الهام في حفظ الأمن والسلم في المنطقة  

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، العلاقات المصرية البريطانية تاريخية، لافتا أن زيارته إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تعبر عن قيم التسامح.

وتابع السفير محمد حجازي، الأزهر يحمل لواء الاعتدال ويواجه الفكر المتطرف لافتا أن الأزهر لم يدخر جهدا فى تعزيز الحوار والانفتاح على الآخر، مشيدا بالدور المحوري والمتوازن الذي تضطلع به مصر في التعامل مع العديد من القضايا الدولية بقيادة الرئيس، وكذا صون الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية الأسبق قصر الاتحادية مصر

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