محمد موسى: الفن أحد أهم أذرع القوى الناعمة لمصر

توك شو
حسن أبو الروس
حسن أبو الروس
Advertisements

علق الإعلامي محمد موسى، على قرار نقابة المهن الموسيقية بوقف الفنان الحسن مصطفى أحمد الشهير بـ "حسن أبو الروس" عن الغناء اعتبارا من 17 نوفمبر، لعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد الخاصة بها.
وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن هذا الإيقاف إجراء احترازي لمثوله للتحقيق ولذلك تم إيقافه عن العمل لحين ما تسفر عنه التحقيقات الاي سيباشرها معه المستشار علاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين. 
وتابع، "إحنا عايزين الخير للجميع وعايزين الخير لبلدنا وللفن المصري اللي هو أحد أهم أذرع القوي الناعمة لمصر، مؤكدا: "اللي هيقدم فن محترم هنساعده وهنتكلم عنه بمنتهي الإيجابية وهيكون أخباره هنا في البرنامج كل أسبوع وهيكون ضيف عزيز علينا أما اللي هيستمر.. إحنا كمان هنكمل ومش هنبطل ولا بنخاف من حد ولا بنتهز من حد ومبياكولش معانا لوي الدراع ولا الشاي بالياسمين".

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

الأهلي يُنهى الاتفاق مع الصفقة الكبرى

تشافي يرفض عودة لاعب برشلونة السابق مرة أخرى

لمرورها بحالة نفسية سيئة.. فتاة تقفز من الطابق التاسع بالإسكندرية

الطيب: المنتخب مع كيروش بلا "طعم ولا لون ولا رائحة"

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مقتل سيدة في منزلها بالدقهلية

ريال مدريد يراقب صفقة من الأرجنتين

تعليق صادم من حسين فهمي على أزمة شقيقه مصطفى وطليقته فاتن موسى

نجل هالة صدقي يشارك في افتتاح مهرجان لذوي القدرات الخاصة