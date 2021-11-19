محمد موسى يتوعد مؤدي المهرجانات: لا بخاف ولا بياكل معايا لوي الدراع

توك شو
هاني شاكر
هاني شاكر
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واصل الإعلامي محمد موسى، هجومه على مؤدي المهرجانات، قائلا: "إحنا عايزين الخير للجميع وعايزين الخير لبلدنا وللفن المصري اللي هو أحد أهم أذرع القوي الناعمة لمصر، مؤكدا: "اللي هيقدم فن محترم هنساعده وهنتكلم عنه بمنتهي الإيجابية وهيكون أخباره هنا في البرنامج كل أسبوع وهيكون ضيف عزيز علينا أما اللي هيستمر.. إحنا كمان هنكمل ومش هنبطل ولا بنخاف من حد ولا بنتهز من حد ومبياكولش معانا لوي الدراع ولا الشاي بالياسمين".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، ليس ضد الشباب من مؤدي المهرجانات ولا يوجد أي خصومة معهم، ولكن ضد الإسفاف الذي يقدمونه وضد الطريقة التي يعملون بها.

وتابع "بقترح على الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة الموسيقيين، اقتراح مهم قد يكون مخرج لهذه الأزمة، من خلال تشغيل معهد الموسيقى الموجود داخل نقابة الموسيقيين، مع وجود دورات تدريبية مدتها 3 أشهر على سبيل المثال، لتعليمهم كيفية الغناء والتلحين والكلمات، ومن يجتاز تلك الدورة يلتحق بالنقابة".

الحدث اليوم هانى شاكر خط أحمر
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