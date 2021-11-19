محمد موسى مشيدا بجهود "الموسيقيين" لحماية الفن: دور كبير يستحق الشكر

توك شو
هاني شاكر
هاني شاكر
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أشاد الإعلامي محمد موسى، بأمير الغناء العربي هاني شاكر ومجلس النقابة لاستكمال الجولات التنسيقية بين نقابة المهن الموسيقية وأجهزة ومؤسسات الدولة لتعظيم وتفعيل قرارات النقابة.
وتابع محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، كان لهم مؤخرًا  لقاء غمره روح الود والتعاون بين اللواء محمود رزق رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية (تيوليب ) وبين الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والوفد المرافق له الذي كان مكون من المايسترو محمد أبو اليزيد والمايسترو أحمد رمضان والفنان منصور هندي والمستشار علاء عامر. 
وأشار إلى أن اللقاء أسفر عن عدم السماح لمن ليس عضو أو مصرح له من النقابة من العمل في جميع فنادق تيوليب، والسماح لمندوبي النقابة بمراقبة التصاريح في أماكن الأفراح والحفلات مما يسمح للنقابة مباشر عملها بشكل جيد، ومتابعة قرارات النقابة فيما يخص الممنوعين من قبل النقابة. 
وشدد الفنان هاني شاكر واللواء محمود رزق علي التعاون المثمر لاستكمال بناء الإنسان المصري فنيا وثقافيا كل في موقعه.

محمد موسى مجلس إدارة المهن الموسيقية مجلس النقابة

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