محمد موسى يفتح النار على حمو بيكا: بتكلم الجمهور وأنت لابس شورت ومولع سيجارة

قال الإعلامي محمد موسى، إنه ضد الإسفاف في الكلمات التي يغنيها مؤدي المهرجانات، موضحا أنه يجب عليهم اختيار الكلمات والأغاني بشكل جيد والالتزام بتقاليد المجتمع.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنا عايز أقول لحمو بيكا "اختار الناس اللي حواليك لأنهم بيغرقوك وضروري تفهم أن مشكلتك تصرفاتك يعني مينفعش تطلع تعمل لايف وأنت مولع السيجارة وأنت بتكلم جمهورك يعني مينفعش تطلع تعمل لايف وأنت لابس شورت وتقعد تهزر مع أصحابك وأنت بتكلم الناس زي بالظبط، ما أنا مينفعش أطلع على الهوا وأنا بشرب سيجارة ولا لابس شورت".

وتابع، "حاجات كتير ضروري تشتغل فيها على نفسك، منها كفاية خناقات من الناس اللي ماشية حواليك مع خلق الله، وأنت لما طلبتني مردتش عليك لأني عارف أنك حد طيب، ولو اتكلمت معايا مش هقدر أكمل حملتي ضدك".