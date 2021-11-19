محمد موسي يطالب هاني شاكر بتفعيل معهد الموسيقى لتدريب مؤدي المهرجانات

قال الإعلامي محمد موسى، إن علي نقابة المهن الموسيقية، لن تستطيع وحدها مواجهة ظاهرة انتشار مؤدي المهرجانات، لافتا أن البعض يحاول توجيه كل اللوم في انتشار وتفشي ظاهرة مؤديين المهرجانات علي نقابة الموسيقيين بخلاف الحقيقة.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، هناك جهات عديدة عليها أنها تساهم في الحد من هذه الظاهرة التي أضرت بالفن المصري مثل السياحة والمصنفات ومنح الضبطية القضائية للجنة العمل بنقابة الموسيقيين.



وتابع محمد موسى، "إحنا عايزين الخير للجميع وعايزين الخير لبلدنا وللفن المصري الذي يعد أحد أهم أذرع القوي الناعمة لمصر، مؤكدا: "اللي هيقدم فن محترم هنساعده وهنتكلم عنه بمنتهي الإيجابية وهتكون أخباره هنا في البرنامج كل أسبوع وهيكون ضيف عزيز علينا أما اللي هيستمر.. إحنا كمان هنكمل ومش هنبطل ولا بنخاف من حد ولا بنتهز من حد ومبياكولش معانا لوي الدراع ولا الشاي بالياسمين".