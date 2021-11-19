محمد موس يكشف كواليس منع حسن أبو الروس من الغناء

توك شو
حسن أبو الروس
حسن أبو الروس
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علق الإعلامي محمد موسى، على قرار نقابة المهن الموسيقية بوقف الفنان الحسن مصطفى أحمد الشهير بـ "حسن أبو الروس" عن الغناء اعتبارا من 17 نوفمبر، لعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد الخاصة بها.
وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن هذا الإيقاف إجراء احترازي لمثوله للتحقيق ولذلك تم إيقافه عن العمل لحين ما تسفر عنه التحقيقات الاي سيباشرها معه المستشار علاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين. 
وتابع، "إحنا عايزين الخير للجميع وعايزين الخير لبلدنا وللفن المصري اللي هو أحد أهم أذرع القوي الناعمة لمصر، مؤكدا: "اللي هيقدم فن محترم هنساعده وهنتكلم عنه بمنتهي الإيجابية وهيكون أخباره هنا في البرنامج كل أسبوع وهيكون ضيف عزيز علينا أما اللي هيستمر.. إحنا كمان هنكمل ومش هنبطل ولا بنخاف من حد ولا بنتهز من حد ومبياكولش معانا لوي الدراع ولا الشاي بالياسمين".

الإعلامي محمد موسى نقابة المهن الموسيقية
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