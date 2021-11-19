محمد موسى يكشف نتيجة اختبارات حمو بيكا ونور التوت وصاصا في "الموسيقيين"

قال الإعلامي محمد موسى، إن عدد كبير من مؤدي المهرجانات والفرق الغنائية التي مثل هذه الأغاني، تقدمت لاختبارات نقابة المهن الموسيقية، ونجح بعضهم، ولكن فشل عدد كبير منهم، وهو ما دعا "الموسيقيين" لإصدار قرارا بوقف 19 من مؤدي المهرجانات.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن من نجح في اختبارات النقابة هم مؤدي المهرجانات نور التوت وعصام صاصا وفرقة الصواريخ، والباقي سقط معظمهم في الاختبار وكان في مقدمتهم، حمو بيكا وحسن شاكوش ومجموعة أخرى.

وتابع، "الأسبوع اللي فات كنت بتكلم عن مسألة إختبار مؤدي المهرجانات حمو بيكا بنقابة الموسيقيين هو وعدد أخر من مؤدي المهرجانات وقلت إنه مينفعش يكون في أبواب خلفية عشان نعتمد أي حد منهم يكون غير مؤهل لمهنة الغناء".