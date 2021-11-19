ارتفاع أرباح بنك CiB لـ 9.9 مليار جنيه خلال 9 أشهر

أشاد الإعلامي محمد موسى، بنتائج أرباح البنك التجاري الدولي CIB خلال 9 أشهر الماضية، حيث حقق طفرة في صافي الأرباح لتسجل 9.894 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، مقابل 7.395 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن البنك نجح في تحقيق تلك النتائج الإيجابية غير المسبوقة بنهاية الربع الثالث من 2021، بفضل الإدارة الحكيمة لمجلس إدارة البنك بقيادة حسين أباظة وهو ما دفع إلي تحقيق نمو كبير ومتوازن على مستوى كافة الأنشطة وقطاعات الأعمال مع ارتفاع كبير في مؤشرات الأداء المالي بما يتناسب مع هذا النمو ويحقق استدامة الأعمال ورضاء العملاء في آن واحد.

وعلّق حسين أباظة الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي- مصر CIB عن تلك النتائج قائلا: "نحن فخورون بما حققناه من نجاحات وإنجازات بالرغم من التحديات التى حفزت البنك على الإسراع في تنفيذ استراتيجيتنا".

وأشار أباظة إلى أن تلك النتائج خير دليل على عمق التوجه الاستراتيجي للبنك وقدرة إدارته التنفيذية علي تفعيل تلك الاستراتيجية علي أرض الواقع عبر كافة القنوات بدءًا من الفروع والمنصات الرقمية وصولًا إلى مختلف إدارات البنك، مشيرًا إلى أن البنك استطاع تحقيق نمو قوي ومضى بخطى ثابته، ما عكسته مؤشرات الاداء المالي على مدار الفترة الماضية.

وأضاف أباظة: "نتطلع ونطمح للمزيد من النمو والتطوير على صعيد كافة الخدمات التى يقدمها البنك لعملائه وتحسين مستويات كفاءتها لنتمكن مواصلة الخطط التوسعية وزيادة قاعدة العملاء مع تحقيق قيمة مستدامة وخدمة المجتمع بالاتساق مع رؤية مصر وتوجهات البنك المركزي".