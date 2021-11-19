محمد موسى يكشف هجوم حمو بيكا على "الموسيقيين" بعد سقوطه في اختبارات النقابة

قال الإعلامي محمد موسى، إنه بعد ظهور نتيجة اختبارات حمو بيكا في نقابة المهن الموسيقية، ورسوبه فيها، هاجم الأخير النقابة من خلال "بث مباشر"، يعترض فيه على هذا القرار، قائلا "فيه ناس كتير شايلة الكارنيه ومبتعرفش تغني".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "بجد ياريتك ما عملت لايف ولا اتكلمت من الأساس، اللي بيسمعوك بيسمعوا كلمات مش من اللائق أنها تتقال وتتغنى في حفلات ولا أفراح ولا تترفع على السوشيال ميديا لأنها بتضر بواقع الغناء المصري وتاريخه".

وتابع، "أنا مش ضد الشباب دول ولا في أي خصومة بيني وبين أي حد فيهم وبكررها للمرة الألف أنا مش ضد شخص بعينه، أنا ضد الإسفاف في الكلمات اللي بتقولوها وضد الطريقة اللي بتشتغلوا بها، وعشان كده بقترح على أمير الغناء العربي هاني شاكر ومجلس نقابة الموسيقيين عمل دورات تدريبية لمؤدي المهرجانات من خلال معهد الموسيقى الموجود بالنقابة".