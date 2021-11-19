محمد موسي يوجه نصيحه لمؤدي المهرجانات الراسبين في اختبارات "الموسيقيين"

جه الإعلامي محمد موسى، بعض النصائح لمؤدي المهرجانات الراسبين في اختبارات لجنة القيد بنقابة المهن الموسيقية، مطالبا الفنان هاني شاكر بضرورة تفعيل معهد الموسيقى لتدريب مؤدي المهرجانات وإقامة دورة تدريبة 3 شهور ومن يجتازها يتم التحاقه بالنقابة.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، يجب علينا أن نقف بجوار هؤلاء الشباب ومساعدتهم على اختيار الكلمات والألحان، لافتا أنه ضد تجريف الفن المصري، مضيفا: "أنا مش ضد الشباب دول ولا في أي خصومة بيني وبين أي حد فيهم وبكررها للمرة الألف أنا مش ضد شخص بعينه، أنا ضد الإسفاف في الكلمات اللي بتقولوها وضد الطريقة اللي بتشتغلوا بها،".

تابع، إنه ضد الإسفاف في الكلمات التي يغنيها مؤدي المهرجانات، موضحا أنه يجب عليهم اختيار الكلمات والأغاني بشكل جيد والالتزام بتقاليد المجتمع.