خبير أثري يكشف أهمية مشهد "آل طباطبا".. فيديو

كشف الدكتور محمد الششتاوي الخبير في الآثار الإسلامية، أهمية أثر "آل طباطبا"، محذرا من نقله ويجب أن يتم ترميمه في مكانه حفاظا علي الأثر المهم لافتا أنه فريد في تخطيته حيث يتكون بناء الأثر في مصر من 4 أجزاء 9 مربعات و9 قباب.

وأضاف الدكتور محمد الششتاوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أهمية أثر "آل طباطبا"، أنه محور ارتكاز لعدد من الأضرحة والحمامات وقباب ومدلول لجميع الآثار المجاورة له بعدد 50 معلم أثري.

وتابع الخبير في الآثار الإسلامية، مشهد آل طبا طبا آثر نادر وكان مستخدم في العصر الطولوني، مشيرا إلى أنه كان يوجد 5 مقابر لبعض الأهالي وتم نقلهم إلى بدائل في أماكن أخرى، محذرا من هدم مشهد آل طباطبا بدعوى نقله إلى مكان آخر.