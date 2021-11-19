خبير أثري: مشكلة أثر "آل طبا طبا" بدأت عام 1986 مع برلماني بالحزب الوطني

توك شو
مشهد آل طبا طبا
مشهد آل طبا طبا
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قال الدكتور محمد الششتاوي، الخبير في الآثار الإسلامية، إن مشهد آل طبا طبا أثر نادر، وفي عام 1986 كان هناك عضو مجلس نواب عن الحزب الوطني المنحل يريد أن يبني مسجدا مكانه، وتصدينا له في ذلك الوقت، وتحدثنا إلى علماء كبار لوقف هذا الأمر.
وأضاف الششتاوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هؤلاء العلماء اتصلوا بالأثري الشهير الدكتور أحمد قدري، رئيس هيئة الآثار السابق والذي كان له دورا كبيرا في حماية الآثار وترميمها، وعلى الفور أمر شركة شهيرة بترميم هذا الأثر حفاظا عليه.
وتابع، "كنا مكلفين بأعمال الترميم حتى انتهاء المشروع، والمشكلة أنه الأثر تم تسجيله عام 1930، وكان مستخدما في العصر الطولوني، كما كان يوجد 5 مقابر لبعض الأهالي وتم نقلهم إلى بدائل في أماكن أخرى.

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