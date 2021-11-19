خبير أثري يحذر من نقل مشهد "آل طباطبا": سيفقد قيمته

حذر الدكتور محمد الششتاوي الخبير في الآثار الإسلامية، من نقل مشهد "آل طباطبا"، لافتا أنه سيفقد قيمته ولكن يجب أن يتم ترميمه في مكانه حفاظا علي الأثر المهم لافتا أنه فريد في تخطيته.

وأضاف الدكتور محمد الششتاوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مشهد آل طبا طبا أثر نادر، وفي عام 1986 كان هناك عضو مجلس نواب عن الحزب الوطني المنحل يريد أن يبني مسجدا مكانه، وتصدينا له في ذلك الوقت، وتحدثنا إلى علماء كبار لوقف هذا الأمر

وتابع الخبير في الآثار الإسلامية، أهمية أثر "آل طباطبا"، أنه محور ارتكاز لعدد من الأضرحة والحمامات وقباب ومدلول لجميع الآثار المجاورة له بعدد 50 معلم أثري، محذرا من هدم مشهد آل طباطبا بدعوى نقله إلى مكان آخر.