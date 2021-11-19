خبير أثري: أثر "آل طبا طبا" محور ارتكاز لـ 50 أثرا حوله

قال الدكتور محمد الششتاوي، الخبير في الآثار الإسلامية، إن مشهد آل طبا طبا أثر نادر، وجرى تسجيله عام 1930، وتكمن أهميته في أنه محور ارتكاز لـ 50 أثرا حوله، مرتبطين ببعضهم.

وأضاف محمد الششتاوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المزار كان يحتوي على بئر للسيدات التي لا تنجب كانت تنزل فيه بغرض الاستشفاء، وفي عام 1986 كان هناك عضو مجلس نواب يدعي رغبته في بناء مسجدا مكانه، وتم التصدي له.

ولفت الخبير الأُثري أن نقل هذا الأثر من مكانه سيفقد قيمته، ويجب أن يتم ترميمه في مكانه حفاظا على الأثر المهم، موضحا أنه فريد في تخطيته.