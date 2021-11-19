خبير أثري: فك مقام "طبا طبا" لا يفقده قيمته التاريخية

قال الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، إن تصميم مشهد "آل طباطبا" فريد من نوعه ولا يوجد مثله في مصر، والمشهد عبارة عن مستطيل غير منتظم يبلغ طوله ٣٠ × ٢٠ عرضا، وفي نهايته الجنوبية يوجد قبتان، وكان مصمم على شكل الـ « 77 وليا» فى الجبانة الفاطمية بأسوان.

وأضاف الدكتور أحمد عامر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نقل مشهد آل طبا طبا من مكانه لا يضر بقيمته التاريخية، لافتا أن هناك خطة تطوير ومحافظة على الأثر، لافتا إلى أن الأثر يقع على بعد أمتار من متحف الحضارة والفارق في المياه الجوفية منذ عشرات السنوات.

وتابع الخبير الأثري، تم نقل 4 كباش من محافظة الأقصر وكان هناك اعتراض كبير، لافتا إلى أن الدولة خطة لإظهار وإبراز الآثار في أمكان يتردد عليها المواطنين، كما تم تنقل العديد من المومياوات دون إتلاف.