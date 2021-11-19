خبير أثري: لا يوجد ضرر من تفكيك ونقل "طبا طبا".. والدليل "مسلة التحرير"

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، إنه لم يتم استغلال أثر آل طبا طبا بشكل جيد، وأنه نقله من موقعه الحالي سيكون إلى جوار متحف الحضارة.

وأضاف أحمد عامر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن قرار نقل آثر طبا طبا من موقعه الحالي إلى مكان آخر ليس قرارا فرديا، وسيتم استغلاله بشكل جيد بعد نقله، على عكس موقعه الحالي لا يوجد منه استفادة.

وتابع، أنه لا يوجد ضرر من تفكيك الأثر وتركيبه في موقعه الجديد، والدليل على ذلك ما حدث في المسلة الموجودة في ميدان التحرير حاليا، حيث كانت مفككة أصلا، وقام خبراء الآثار المتخصصين في تركيبها لتظهر بالشكل الحالي.