خبير أثري: عبقرية مشهد "آل طباطبا" في موقعة الجغرافي

طالب الدكتور محمد الششتاوي الخبير في الآثار الإسلامية، برفع مشهد "آل طباطبا" نصف متر من مكانه حفاظا عليه من المياه الجوفية، محذرا من نقله لافتا أنه سيفقد قيمته ولكن يجب أن يتم ترميمه في مكانه حفاظا علي الأثر المهم لافتا أنه فريد في تخطيته.

وأضاف الدكتور محمد الششتاوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مشهد "آل طباطبا" تاريخ يمتد لأكثر من 2000 سنة ولا يجوز نقله من موضعه حفاظا على أهميته.

وتابع الخبير في الآثار الإسلامية، مشهد "آل طباطبا"، يتكون من 9 أكتاف حجرية لا يجذب المواطن العادي ولكن أهمية موقعة ضرورة للباحثين والدارسين في الآثار الإسلامية والتاريخ، لافتا أن مشهد آل طبا طبا أثر نادر، وفي عام 1986 كان هناك عضو مجلس نواب عن الحزب الوطني المنحل يريد أن يبني مسجدا مكانه، وتصدينا له في ذلك الوقت، وتحدثنا إلى علماء كبار لوقف هذا الأمر.