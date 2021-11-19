خبير أثري: قرار نقل أثر "أل طبا طبا" ليس فرديا.. وموقعه الجديدة مميز

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، إنه في تاريخ مصر تم نقل عدد كبير من الآثار من مواقعها الأساسية المكتشفة بها إلى أماكنها الحالية، وهو أمر لم يضرها أبدا.

وأضاف أحمد عامر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن قرار نقل آثر طبا طبا من موقعه الحالي إلى مكان آخر ليس قرارا فرديا، وسيتم استغلاله بشكل جيد بعد نقله، على عكس موقعه الحالي لا يوجد منه استفادة، موضحا إنه لم يتم استغلال أثر آل طبا طبا بشكل جيد، وأنه نقله من موقعه الحالي سيكون إلى جوار متحف الحضارة.

وتابع، أنه لا يوجد ضرر من تفكيك الأثر وتركيبه في موقعه الجديد، والدليل على ذلك ما حدث في المسلة بالتحرير أو الكباش من الأقصر إلى القاهرة أو نقل تمثال رمسيس قديما من أمام محطة قطارات رمسيس.