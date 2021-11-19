أميرة عبيد: عُمر المال ما يقدر يشتري الأصل ولا السمو

توك شو
أميرة عبيد
أميرة عبيد
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تساءلت الإعلامية أميرة عبيد، متي يمكن أن نطلق على الزوجة لقب هانم؟، لافتة أن بعض الناس كلمة هانم بالنسبة لهم المستوي المادي وأن الست الغنية ماديا يطلق عليها لقب هانم". 
وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، عفوا عمر المال ما يقدر يشتري الأصل ولا السمو.. الهانم كلمة عميقة ونادرة لا يمكن أن تقال غير لأصحاب الصفات الخاصة".
وتابعت الإعلامية أميرة عبيد، "لكل هانم عرفت تربي وتكبر شكرًا لكل هانم عرفت تصون عرضها وتحافظ على أهلها.. الهانم هي الطباخة في بيتها مش اللي عندها طباخ الهانم هي اللي تربي عيلها مش اللي بتجيب بيبي سيتر، الهانم هي اللي بتلم مال جوزها وتحافظ عليه، الهانم هانم في كلمها وأخلاقها، الهانم هانم في نظافة بيتها ومظهر جوزها وأولادها.

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