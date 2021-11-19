أميرة عبيد توضح صفات الزوجة الهانم.. فيديو

عددت الإعلامية أميرة عبيد، صفات الزوجة التي يمكن للمجتمع أن يطلق عليها لقب "هانم"، مشيرة إلى أن المال لا يشتري الأصل ولا السمو.. الهانم كلمة عميقة ونادرة لا يمكن أن تقال غير لأصحاب الصفات الخاصة".

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "لكل هانم عرفت تربي وتكبر شكرًا لكل هانم عرفت تصون عرضها وتحافظ على أهلها.. الهانم هي الطباخة في بيتها مش اللي عندها طباخ الهانم هي اللي تربي عيلها مش اللي بتجيب بيبي سيتر، الهانم هي اللي بتلم مال جوزها وتحافظ عليه، الهانم هانم في كلمها وأخلاقها، الهانم هانم في نظافة بيتها ومظهر جوزها وأولادها

وتابعت، "التعالي والكبر مش من صفات الهوانم دايمًا الهانم بتكون متواضعة بنت أصول متربية.. الهانم اللي بيكون جوزها راجل عارف ومقدر قيمة.. اللي معاه اللي عنده هانم عنده الدنيا وما فيها..عزيزي الراجل الهانم هي اللي جوزها محافظ عليها في غيابها قبل وجودها الهانم هي اللي جوزها بيدعمها دائما وبياخد بأيدها ، الهانم هي اللي جوزها في ظهرها وقت الخطر وفي وشها وقت الغلط.. الهانم اللي جوزها يقدسها أمام الجميع الهانم اللي جوزها بيحترم رأيها ويحترم خصوصيتها.. الهانم صفات كتير حلوة متصلة ببعض،الحرة هانم العقلة هانم المؤدبة هانم بنت الاصول ست الهوانم".