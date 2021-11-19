أميرة عبيد: استقبلت ألفي شكوى من رجال انفصلوا عن زوجاتهم بسبب المذيعة "خرابة البيوت"

توك شو
أميرة عبيد
أميرة عبيد
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قالت الإعلامية أميرة عبيد، إنها استقبلت شكاوى من نحو 2000 رجل، حول انفصالهم عن زوجاتهم وطلاقهم بسبب أحاديث المذيعة "خرابة البيوت"، وهو ما أدى إصابة الأبناء بالأذى النفسي.
وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، أن تلك المذيعة أثرت على فتيات كثيرة وتحديدا صغار السن من خلال أفكارها المدمرة، موضحة أنه هناك الكثير من السيدات حاليا لا يعجبهن حديثي، ولا مع مرور الوقت سيكتشفوا الحقيقة، وهو أني على حق.
وتابعت: "طيب هو ينفع تطلع تعلم البنات إزاي يلعبوا بالرجالة، والمصيبة أن  الكلام مش لوحدة وجوزها، لا ده لبنت لسه بتدرس ليها صديق مقرب منها وبيخرجوا مع بعض وفي بينهم مشاعر وكده".

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