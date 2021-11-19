أميرة عبيد تفتح النار على "خرابة البيوت": مش هسمح لها تذم في رجالة بلدي

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن حديثها عن المذيعة التي وصفتها بـ "خرابة البيوت" خلال الحلقة الماضية، كان الغرض منه توضيح أن فاقد الشيء لا يعطيه، بمعنى أنها فشلت في حياتها الزوجية عدة مرات، وهو ما يجعلها مقعدة نفسيا وتهاجم الرجال دائما، ولا تقدر قيمة الرجل المصري.

وأضافت اميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "أنا مش هسمح لها تذم في رجالة بلدي بدليل إنها معمرتش في ولا علاقة، هل يعقل إن العيب في أكتر من عشر رجالة وهي اللي مظلومة، طيب نفترض أنها مظلومة وأن حظها وحش مع كل الرجالة دي، ليه تاخدي الرجالة كلها بذنب راجل عقدك في حياتك".

وتابعت، "المفروض حياتك الشخصية وعقدك متطلعش علينا، يإما تنصحي بالحسنى، يا بلاش خالص خليكي في الموضة والدايت، أهو على الأقل حاجة مفيدة".