أميرة عبيد: عاداتنا وتقاليدنا مهددين بالانقراض

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن مجتمعنا المصري منذ قديم الأذل يتميز بالعادات والتقليد التي تميزه، لافتة أن الآونة الأخيرة شهدت العديد من التغيرات التي تهدد هذه العادات بالانقراض.

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، عاداتنا وتقاليدنا هما عنوان المجتمع المصري، من المستحيل أن ينتصر الفساد الأخلاقي مهما كانت قوته مستحيل التفكك والتمرد يغمر بيوت المصريين.

وتابعت الإعلامية أميرة عبيد، المجتمع وصل إلى مرحلة حرجة ولكن ما زال الأمل والدين والأخلاق والحب موجودين، معولة على دور الأمهات، مضيفة: "إحنا بخير وطول ما عندنا رجال أسوياء إحنا في أمان.. يجب أن نذكر أنفسنا بعاداتنا وتقاليدنا التي هي دستورنا المفيد.