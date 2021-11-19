أميرة عبيد تفضح المذيعة "خرابة البيوت": تحرض الفتيات على العلاقات غير الشرعية

توك شو
أميرة عبيد
أميرة عبيد
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كشفت الإعلامية أميرة عبيد، عن واقعة تفضح من خلالها المذيعة "خرابة البيوت"، حينما أرسلت لها إحدى الفتيات تطلب رأيها في علاقتها العاطفية بشاب دون ارتباط رسمي أو زواج.
وقالت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "البنت بعتت تقولها إن هي وصاحبها في بينهم علاقة  لطيفة بس لما طلبت منه يخطبها  قالها أنا مش بتاع جواز وموعدكيش بحاجة"، لترد عليها "خرابة البيوت" قائلة "لاعبيه، وفضلت تديها دروس في الحوارات دي كيد النسا".
وتابعت: "فين الستات اللي بتشوفها تعالوا شوفوا بتنصح بناتكم بإيه، بتقول لبنت في أول شبابها لاعبيه واضحكي عليه وفي الآخر سبيه".

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