أمطار وشبورة مائية.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 في مصر

أصدرت صفحة هيئة الأرصاد الجوية المصرية على “فيسبوك” بيانا بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ الجاري في محافظات ومدن مصر، ونستعرض معكم في السطور التالية تفاصيل بيات الأرصاد بشأن طقس اليوم.

حالة الطقس اليوم



أوضحت الأرصاد أن طقس اليوم معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب وشمال الصعيد، ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

كما قالت الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، موضحة أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

حالة طقس البحر المتوسط ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

العظمى/الصغرى

محافظة القاهرة 24 16

محافظة الإسكندرية 24 17

مدينة وادي النطرون 25 17

مدينة طنطا 24 17

مدينة شبين الكوم 24 18

مدينة دمنهور 24 18

مدينة بلطيم 24 17

محافظة مرسى مطروح 23 15

مدينة السلوم 20 14

مدينة سيوة 24 11

محافظة بورسعيد 24 19

محافظة دمياط 24 18

مدينة الزقازيق 25 18

مدينة المنصورة 24 17

محافظة الإسماعيلية 25 15

محافظة السويس 25 16

مدينة العريش 23 17

مدينة رفح 22 17

مدينة رأس سدر 25 17

مدينة نخل 22 11

مدينة نويبع 25 21

مدينة طابا 25 20

مدينة كاترين 20 12

مدينة الطور 26 20

محافظة شرم الشيخ 26 20

محافظة الغردقة 26 20

محافظة مرسى علم 26 19

محافظة الفيوم 25 16

محافظة بني سويف 25 16

محافظة المنيا 25 14

محافظة أسيوط 27 13

محافظة سوهاج 27 17

محافظة قنا 29 17

محافظة الأقصر 28 16

محافظة أسوان 29 17

مدينة إدفو 29 17

مدينة أبو سمبل 30 17

محافظة الوادي الجديد 30 16

مدينة شلاتين 29 18

مدينة أبو رماد 28 18

مدينة حلايب 27 18

مدينة رأس حدربة 27 19