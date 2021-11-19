سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 19-11-2021 بالبنوك العاملة في مصر

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سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
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سعر الريال السعودي اليوم، تعتبر أسعار العملات العربية والعالمية من الأمور المهمة للكثيرين، حيث توجد أعداد كبيرة من المغتربين العاملين في الخارج والوافدين المقيمين في مصر.

 

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

 

وتساءل الكثيرون اليوم الجمعة الموافق الـ19 من نوفمبر 2021 عن سعر الريال السعودى في عدد من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

 

سعر الريال السعودي اليوم 

 

وسجل سعر الريال السعودي استقرارا اليوم أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم استقرارا في البنوك المصرية، والتي نرصد بعضها لحضراتكم خلال موضوعنا. 

 

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، وسجل استقرارا فى البنك التجارى الدولي "cib" والبنك المركزى المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

 

وترصد بوابة "الفجر الإلكترونية" لمتابعيها الكرام  أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية والسوق المصرفى بالسطور التالية:

 

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة فى البنك الأهلى المصرى

 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع. 

 

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك المركزى المصرى

 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم فى بنك الإسكندرية

 

4.16  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع. 

 

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك التجارى الدولى 

 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم فى بنك مصر

 

4.18 جنيه للشراء.

 

4.19 جنيه للبيع.

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