موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

عشاق الكرة المصرية على موعد مساء اليوم الجمعة، مع القمة والإثارة، حيث يلعب النادي الأهلي أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والمقاولون

وانطلقت مباريات الجولة الرابعة يوم أمس الخميس بعدما انتهى المنتخب من مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022، وتستكمل اليوم بمباريات مهمة على رأسها الأهلي والمقاولون والزمالك أمام الإسماعيلي.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون

وتنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب ستاد السلام الدولي "الأهلي" في خام منافسات رابع جولات مسابقة "الإيجيبشن ليج".

أهمية مباراة الأهلي والمقاولون

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الأداء القوي الذي قدمه في الثلاث مباريات الولي بالدوري، بعدما تغلب في المباراة الاتتاحية على الإسماعيلي بـ4 أهداف نظيفة وتغلب على البنك بهدف محمد شريف، ثم الفوز الكبير على الزمالك بخماسية مقابل 3 أهداف.

بيتوس موسيماني ومباراة الأهلي والمقاولون

ويدخل الأهلي مباراة اليوم أمام منافسه المقاولون وفي جعبته 9 نقاط من الفوز في ثلاث لقاءات كان آخرها مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك صاحب وحامل اللقب.

القنوا الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية عن نقل وإذاعة مباراة الهلي والمقاولون في بطولة الدوري المصري، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت السعودية.

ترتيب المقاولون العرب

ويتواجد المقاولون العرب قبل مواجهة الأهلي اليوم في المركزالعاشر برصيد 4 ناط بعما فاز في مباراة وخسر واحدة، بينما حسم التعادل آخر مبارياته.

تشكيل مباراة الأهلي والمقاولون

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي أمام المقاولون بتشكيل مكون من الشناوي في المرمى أمامه علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق وفي وسط الميدان حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، وثلاثي الهجوم بيرسي تاو، محمد شريف، محمد مجدي أفشة.