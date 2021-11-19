تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانيء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة وذلك خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2572 طنا من القمح متجهين إلى صوامع بني سويف وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4253 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 100303 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 690 ألفا و65 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 3600 طن شملت "300 طن رمل و750 طن نترات و2550 طن أسمنت"، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30 ألفا و694 طنا شملت "3051 طن قمح و880 طن خشب زان و2600 طن أبلاكاش و1784 طن عدس و3907 طن فول و1950 طن حديد و2500 طن خرده و10072 طن ذرة و350 طن كسب عباد و3600 طن سكر".