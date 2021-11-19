تداول 7058 طن بضائع عامة ومتنوعة و326 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الاحمر تداول 7058 طن بضائع عامة ومتنوعة و326 شاحنة و385 سيارة.



وشملت حركة الصادرات 6757 طن بضائع عامة و202 شاحنة و14 سيارة، وشملت حركة الواردات 328 طن بضائع عامة و124 شاحنة و371 سيارة ويتواجد 9 سفن علي ارصفة الموانئ.

• حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 80 شاحنة و16 سيارة ملاكي

• تم مغادرة ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 68 شاحنة و4 سيارة ملاكي.

• كما تم مغادرة ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنة و7 سيارة ملاكي.

• كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء

• حيث تم استقبال 44 شاحنة بحمولة 328 طن وتصدير 26 شاحنة بحمولة 457 طن

• كما استقبل ميناء السويس السفيه دودو قادمة من جدة بحمولة 355 سيارة ملاكي و13 معدة و12 راس تريلا.

• وتم مغادرة ميناء السويس السفينة اكرام بحمولة 6300 طن بضائع متنوعة متجهة إلى اليمن.