فيلم Last Night in Soho مطلوب على جوجل.. وصلت إيرادته إلى 16 مليون دولار

تصدر فيلم Last Night in Soho قائمة تريندات محرك بحث جوجل اليوم الجمعة في مصر، حيث حقق فيلم Last Night in Soho أيرادت كبيرة منذ طرحة في أكتوبر الماضي.

إيرادات فيلم Last Night in Soho

وصلت إيرادات فيلم الدراما والإثارة الجديد Last Night in Soho، إلى 16مليون و780 ألف دولار منذ طرحه يوم 29 أكتوبرالماضي بـ دورالعرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت إيرادات فيلم Last Night in Soho بين 9 ملايين و366 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و7 مليون و414 ألف دولاربـ دور العرض حول العالم.

ودار فيلم Last Night in Soho مع انتقال عارضة أزياء شابة إلى لندن، تدعى Eloise، مهووسة بكل شيء في الستينيات بالإضافة إلى أن لديها حاسة سادسة غريبة، بطريقة ما هي قادرة على تكوين علاقة غريبة عبر الزمن مع ساندي (أنيا تايلور جوي)، وهي شابة مبهرة تحلم بأن تصبح نجمة.

بينما تختفي Eloise بشكل أعمق في وقت غريب، وتنمو علاقتها بساندي، يبدأ كل شيء في الانهيار، بأكثر الطرق سريالية ممكنة.

فيلم الرعب Last Night in Soho من بطولة أنيا تايلور جوي، جيسي مي لي، مات سميث، ديانا ريج، توماسين ماكنزي، تيرينس ستامب، ليزا ماكجريليس، جيمس فيلبس، أوليفر فيلبس، ريتا توشنجهام، ومن إخراج المخرج إدجار رايت، الذى شارك في الكتابة مع كريستي ويلسون كيرنز.

كما طرحت شبكة نيتفلكس أول تريلر لـ فيلم الأنيميشن الجديد Back to the Outback، الذى سيطرح على المنصة في 10 ديسمبر المقبل، وستصل مدته إلى ساعة و35 دقيقة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى تشويقى.

ويدور فيلم الأنيميشن Back to the Outback حول تخطيط مجموعة من المخلوقات الأسترالية الأكثر فتكًا للهروب الجريء من حديقة حيواناتهم إلى المناطق النائية، وهو المكان الذي يتناسبون فيه دون أن يتم الحكم عليهم، بسبب أحجامهم أو أنيابهم، ويقوم حيوان يدعى مادي بـ قيادة المجموعة، وهو ثعبان سام بقلب من الذهب، الذى يتحد مع سحلية شائكة شيطانية واثقة من نفسها، وعنكبوت يدعى فرانك، وعقرب حساس يدعى نايجل.

ولكن عندما ينضم خصمهم Pretty Boy، وهو كوال لطيف ولكن بغيض، بشكل غير متوقع إلى الهروب، لم يكن لدى مادي والعصابة خيار سوى اصطحابه معهم، وهكذا تبدأ رحلة برية مثيرة ومرحة عبر أستراليا، حيث يتابعها حارس حديقة حيوان تشاز وصاحبته الصغيرة التي تبحث عن المغامرة.