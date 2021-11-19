صحة أسوان تقدم الكشف الطبي لـ1498 مواطنا في أبو سمبل

محافظ أسوان : شن حملة على النباشين ومخازنهم ومصادرة المعدات والمكابس

قاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حملة على النباشين ومخازنهم بنطاق حي جنوب، أسفرت عن مصادرة المعدات والمكابس.

كما شهدت قرية السلام بمدينة أبو سمبل السياحية، تنظيم قافلة طبية بالتنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية الشئون الصحية لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين.

ونجحت جهود القافلة في إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج المجاني لـ1498 مواطن ومواطنة بقرية السلام والقرى المجاورة، وهو الذي توازى مع قيام فريق عمل إدارة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة مروة محمود بمواصلة تنفيذ حملاتها داخل المناطق المختلفة بعزب كيما لمكافحة الحشرات الضارة والزاحفة.

وناشدت الدكتورة مروة محمود، المواطنين بضرورة الالتزام ببعض الإرشادات الوقائية الهامة لتلافي لدغات هذه الحشرات والتي من بينها تجنب المشى ليلًا أو في الأماكن المظلمة قدر الإمكان، بجانب تجنب الإقتراب من الحفر الصغيرة أو الأحجار المتراكمة، وكذا تجنب السير دون ارتداء أحذية، ولا سيما بالنسبة للأطفال، مع ضرورة ارتداء أحذية مرتفعة عن الأرض وسميكة عند الذهاب للمناطق الجبلية أو التي بها مخرات للسيول، وهو الذى يتماشى مع ضرورة تهدئة المصاب عند لدغة بأحد هذه الحشرات، والذهاب فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لتلقى الأمصال حيث أنه في خلال ساعات معدودة ستسقر الحالة وتكون بأمان وبصحة جيدة.

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