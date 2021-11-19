شاهد المطرب حكيم في أخر ظهور له.. الجمهور مصدوم لهذا السبب (صورة)

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المطرب حكيم
المطرب حكيم
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ظهر المطرب الشعبي حكيم في أحدث ظهور له في صورة تجمعه بالإعلامية بوسي شلبي وولميس الحديدي وأصالة، فوجى الجمهور من مظهر حكيم، حيث ظهر  كبر السن عليه.

صورة حكيم

 نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة مساء أمس عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام، من إحدى السهرات الخاصة، وظهرت في الصورة هي ولميس الحديدي وأصالة وحكيم.

وكان الملفت للانتباه هو ظهور علامات الكِبر على الفنان حكيم وخاصة منطقة الرقبة بشكل ملحوظ، ما أثار دهشة الجمهور وتداولو الصورة بشكل كبير معلقين على الأمر.

حكيم وأصالة وبوسي شلبي ولميس الحديدي

وتفاصيل عدد كبير من الجمهور على صورة، علقين بأن الفنان حكيم ظهر عليه كبر السن، حيث تغيرت ملامحه بشكل كبير، ويذكر أن الفنان حكيم يبلغ من العمر 59 عامًا.

حكيم صورة حكيم سن حكيم انستجرام بوسى شلبي
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