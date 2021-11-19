إقبال كثيف على انتخابات نادي دمنهور.. (فيديو وصور)

توافد الآلاف من أعضاء نادي ألعاب دمنهور الرياضي، على مقر النادي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجري اليوم بين ٤٦ مرشحا لاختيار رئيس للنادي ونائب وأمين صندوق و٦ أعضاء فوق السن و٣ أعضاء تحت السن.



ويحق لعدد 34 ألف و260 عضوًا الإدلاء بأصواتهم الانتخابية من خلال عدد 40 لجنة انتخابية داخل مقر نادي ألعاب دمنهور، وذلك تحت اشراف قضائي برئاسة المستشار عبدالله عبدالمنصم، وعضوية كلا من المستشار سامي لمونه، حمدي سالم.



حيث ترشح علي مقعد الرئاسة 4 مرشحين، هم كلا من "إيهاب يوسف عبدالله، مجدى عطية، وليد بديوى، رفعت عزب"، وترشح علي مقعد نائب الرئيس 4 مرشحين، هم كلا من "حكيم وهبه، حمادة الحصافى درويش، احمد حراز، احمد عبد الواسع"، ولمقعد أمين الصندوق مرشحان هما "صلاح عقدة، حسين الجمال".

بينما ترشح علي مقاعد فوق السن 24 مرشحًا، هم كلا من "صابرين حجازي، حمادة مكى، حسين محمد حسين، أحمد الحوفى، أسامه الصعيدى، محمد بعجر، محمد اللقانى، منال عشم الله، أحمد فاروق بلبع، محمد عميره، محمد سويسه، أحمد فاروق ابو علو، نور القمحاوى، عصام ابو ميره، الحسينى المسارع، مدحت يوسف، محمد الحلفاوى، صابر صادق، حسين مكرم، حسام شرف الدين، ياسر الشريف، عصام عمار، ايمن جوهر، محمد المقدم"، وذلك لاختيار 6 مرشحين منهم.



وترشح علي مقاعد عضوية تحت السن 12 مرشحًا، هم كلا من "محمد ابو سماحه، محمد التراس، طارق عتمان، مصطفى نوار، حسام السنتريسي، محمد الشريف، احمد السكنيدى، محمد ابو غنيمه، عمرو البسومي، محمد الرومي، محمد نجله، جهاد قضب"، وذلك لاختيار 3 مرشحين.



جدير بالذكر أن نادي ألعاب دمنهور هو نادي رياضي مصري تأسس عام 1961 في عهد وجيه أباظة محافظ البحيرة وهو نادي شعبي كبير في محافظة البحيرة، وكان قد صعد نادي ألعاب دمنهور عدة مرات إلى الدوري الممتاز وآخرها عام 2013.

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