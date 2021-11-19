امتثال "أوبك+" لخفض إنتاج النفط بلغ 116% في أكتوبر

بلغ التزام مجموعة أوبك+ بتخفيضات إنتاج النفط 116% في أكتوبر تشرين الأول ارتفاعا من 115% في سبتمبر أيلول، حسب ما نقلت رويترز عن مصادر.

ويشير هذا أن المجموعة تواصل الإنتاج في إطار الأهداف المتفق عليها.

وأظهرت البيانات أن امتثال أعضاء أوبك المشاركين في تحالف أوبك+ ارتفع من 115 بالمئة في سبتمبر أيلول إلى 121 في المئة في أكتوبر تشرين الأول، في أعلى مستوى منذ مايو أيار.

وبلغ معدل التزام المنتجين غير الأعضاء في أوبك 106 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول انخفاضا من 114 بالمئة في سبتمبر أيلول.