الذهب يتجه لتسجيل أفضل أسبوع منذ أكثر من 5 أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تحركت أسعار الذهب في مسار عرضي اليوم الجمعة عند مستوياتها السابقة مع قلق المستثمرين من تزايد مخاطر التضخم من جهة واحتمالات رفع أسعار الفائدة على نحو أسرع من جهة أخرى.

وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1857.87 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1859.80 دولار.

وسجل الذهب هذا الأسبوع أعلى مستوياته منذ أكثر من خمسة أشهر بعدما أجج تزايد أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي المخاوف من أن يظل التضخم مرتفعا بمعدل مقلق في 2022.

ويبحث صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كانوا يظنونها قبل بضعة أشهر.

وترفع أسعار الفائدة الأعلى تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة، ومن ثم تقلل من الإقبال على المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 24.83 دولار للأوقية، لكنها في طريقها لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع.

وارتفع البلاتين 0.2 في المئة أيضا ليبلغ 1053.15 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2135.16 دولار للأونصة.

 

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