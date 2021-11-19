"بحوث الصحراء" يقوم بتوزيع تقاوي الشعير مجانا على مزارعي مطروح

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي مركز بحوث الصحراء باستمرار وتكثيف جهوده لدعم التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة مطروح وتحديث منظومة الزراعة في المحافظة لخدمة أهالي سيناء والمشروعات التنمية بالمنطقة.

وقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه وفقا لتكليفات وزير الزراعة تم توفير ١٥٠ طن شعير صنف جيزة ١٢٦وتوزيعها على المزارعين بالمجان. وبالتعاون مع الادارة المركزية لإنتاج التقاوي تم اختيار الصنف لما يتميز به من انتاجية عالية كما أنه من السلالات المتحملة للظروف والاجهادات البيئية.

وأضاف «زغلول»، إنه تم إختيار هذه الأصناف لتميزها بالإنتاجية العالية والأقل إستهلاكا للمياه وتحملا لظروف الجفاف، والإستفادة بكميات الأمطار التي تسقط علي المنطقة خلال موسم زراعة الشعير بما ينعكس علي توفير المحصول لتغذية الماعز والأغنام في مطروح.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء إن ذلك يأتي للاستفادة والاستغلال الامثل لمياه الامطار خاصة مع بدء موسم الامطار يتم توزيع كميات الشعير وبالمجان على مواطني المحافظات الحدودية بما يحقق الاستقرار لأهالي هذه المناطق وخدمة رؤية الدولة المصرية في التنمية الزراعية المستدامة.

وأشاد «زغلول»، بالتعاون المشترك بين مركز بحوث الصحراء ومحافظة مطروح، والتي ساهمت في توفير كل الامكانات لمساعدة المركز لتنفيذ خططه التنموية بالمحافظة.

وقام المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بتوزيع تقاوي الشعير بالمجان بحضور المهندس احمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح وعدد كبير من مزارعي مطروح.

وقال "الأمير "إنه بالتنسيق مع مديرية الزراعة بمطروح يتم متابعة عمليات الزراعة وتقديم الإرشادات الخاصة بتنفيذ الممارسات الزراعية التي تناسب الظروف البيئية بالمحافظة. وتقديم كل الدعم للمزارعين والتواصل المستمر من خلال تنفيذ الحقول الارشادية.