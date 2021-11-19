في عيد ميلاده.. تعرف علي أهم إنجازات الرئيس السيسي

ميلاد السيسي

مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر في عام 2014 بدأت المشروعات القومية وقطاعات الدولة تشعر بتقدم وازدهار في جميع القطاعات.

لهذا تحاول "الفجر" استعراض أبرز المشروعات القومية التي حدثت في عصر الرئيس السيسي بمناسبة عيد ميلاده.

المشروعات القومية

في عهد الرئيس السيسي قامت الدولة المصرية بعمل مشروعات قومية ضخمة حتي وصلت في عام 2020/2021 أن تضم 25 مشروعًا بنحو 164 مليار دولار.

وجاء المشروعات كالآتي:

المشروع القومى للإسكان الاجتماعي بحجم استثمارات 21 مليار جنيه لإنشاء 220 ألف وحدة.

مشروع تنمية محور قناة السويس بحجم استثمارات تبلغ 19.9 مليار جنيه.

مشروع شبكة الطرق القومية بقيمة 16.9 مليار جنيه وتصل أطول الطرق المستهدف رصفها خلال عام 20/21 حوالى 1400 كم ،لاستفادة 25 محافظة من المشروع.

مشروع التأمين الصحى الشامل باستثمارات قدرها 4 مليارات جنيه، وتصل عدد المنشآت الصحية المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 65 منشآة.

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتمادات 15.5 مليار جنيه.

مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية بـ13.9 مليار جنيه.

مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق بـ12.3 مليار جنيه.

مشروع التحول الرقمى والبنية المعلوماتية باستثمارات 11.7 مليار جنيه.

مشروع تطوير المناطق العشوائية بقيمة 10 مليارات جنيه،بحيث تصل عدد الوحدات العشوائية وغير المخططة المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 يبلغ 273 ألف وحدة.

قطاع الصحة

تطوير العديد من المستشفيات وافتتاح مراكز مختلفة علي مستوي الجمهورية آخر مستشفى العريش.

و أيضا إطلاق أكبر مبادرة لكشف الأمراض وهي "مائة مليون صحة"

وقامت الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي بعمل إطلاق المنظومة الصحية علي بعض المحافظات.

قطاع الزراعة



قامت الدولة المصرية بزراعة مليون ونصف المليون فدان، وأيضا إطلاق مشروع زراعة النخيل.



وأيضا قامت الدولة في عهد الرئيس لتطوير القطاع من أجل توفير جميع احتياجات الفلاح لهذا تم إطلاق الكارت الذكي.



وأيضا تعمل عمل 320 مشروعًا بنحو 40 مليار جنيه، بالإضافة إلي المشروعات القومية في الثروة السمكية التي جعلت مصر في صدارة الدول في استزراع السمكية.

قطاع الموارد المائية والري

محطة بحر البقر

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفع 18 مليار جنية بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر² وتلك المياة سوف يتم نقلها إلي أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 476 ألف فدان.

التضامن الإجتماعي

وجه الرئيس السيسي بإطلاق برنامج تكافل وكرامة الذي يستهدف محدودي الدخل والمطلقات والأرامل، ثم مبادرة حياة كريمة التي تسعى لتطوير قرى الريف، ثم أخيرًا مبادرة "مودة".

قطاع الثقافة



أطلقت وزارة الثقافة معرض الكتاب بمشاركة أكثر 700 مباشر من مختلف الجنسيات تحت مبادرة "ثقافتك كتابك"

وأيضا ضمن مبادرة حياة كريمة تم إطلاق 74 نشاطا ثقافيا في 21 قرية في 6 محافظات مختلفة.

قامت الدولة المصرية بمناسبة اليوم الغ للتراث تم إطلاق طابعا تذكارية لمتحف محمد محمود خليل بعد غلق المتحف 10 سنوات.



افتتاح قصر الثقافة في العريش تم تطوير قصور الثقافة.

قطاع الإتصالات وتكنولوجية المعلومات



قامت الدولة المصرية بتكوين قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الدخول إلى عالم الرقمية ولهذا تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية فى 2021.

وأيضا جاءت العديد من المشروعات في هذا القطاع وهي:



مشاركة البريد في منتدى تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة ببيروت.



استضافت مصر فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي والذي تنظمه شركة "تريسكون جلوبال" تحت شعار "رعاية النظام البيئي للذكاء الاصطناعي في مصر".



شاركت مصر بفاعلية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في صياغة وثيقة توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعى.

مصر تتسلم رئاسة مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته الرابعة والعشرين واختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2021.



مشاركة مصر فى الدورة التاسعة والعشرون للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بين مصر والأردن توقعان مذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.



فوز مصر بعضوية مجلس إدارة صندوق تحسين نوعية الخدمة التابع للاتحاد البريدي العالمي لمدة ثلاث سنوات.

مشاركة مصر في اجتماع الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات لعام 2021 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.

مصر تشارك في الدورة الأولى من المنتدى العربي لحماية البيانات الشخصية، الذي تنظمه المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع مركز جامعة الدول العربية بتونس.



شاركت مصر فى منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021 ويمثل المنتدى أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية".

مصر تشارك في الاجتماع الرابع لمجلس وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمبادرة "إفريقيا الذكية".



مشاركة مصر في المناقشة المواضيعية رفيعة المستوى حول التعاون الرقمي والاتصال، التي تنظمها الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

الشباب والرياضة



بلغت استثمار في قطاع الرياضة 6 مليار دولار وذلك من أجل تطوير مراكز الشباب وأيضًا تطوير قدرات الشباب.



قامت الدولة بتنفيذ 200 برنامج تدريبي ل20 مليون شاب.



وأيضا أطلق الوزارة مسابقة إبداع ودوري كرة القدم والتحول الرقمي وأندية العلوم ومكاتب ذوي الهمم.