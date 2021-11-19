هذه مشكلات صحية قد تعاني منها في فصل الشتاء.. إليك طرق تجنبها

باقي على بدء فصل الشتاء أيام قليلة، إذ أعلنت هيئة الأرصاد أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من تقلبات الطقس الجوية، وبمجرد أن يقترب فصل الشتاء، قد يتعرض الكثير من الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة إلى الإصابة بعدد من الأمراض التي تزداد نسبة الإصابة بها في فصل الشتاء، والتي في معظم الأحيان تكون متعلقة بالإصابة بنزلات البرد.

ويحرص الكثير من الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة بأمراض الشتاء على تناول مصل الأنفلونزا، أملا منهم في الحماية من الإصابة بتلك الأمراض.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، عدد من أمراض الشتاء والمشكلات الصحية التي يمكن الإصابة بها في فصل الشتاء، وهي كالتالي:-

مشكلات صحية قد تعاني منها في الشتاء

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه وبحلول فصل الشتاء، تزداد فرصة الإصابة بعدد من الأمراض المرتبطة بضعف المناعة، وتتمثل تلك الأمراض في التالي:

أمراض الحساسية والربو

تعد أمراض الحساسية من أكثر الأمراض التي تزداد فرصة الإصابة بها في فصل الشتاء، كما أن الحساسية تعد من الأمراض المزمنة، خصوصا إذا تم إصابتهم بالإنفلونزا، ما يعرضهم إلى الإصابة بالربو، وفي تلك الحالة يشكل الأمر خطورة كبيرة على مرضى الحساسية.

الإنفلونزا

تعد الإنفلونزا من أكثر الأمراض انتشارا في فصل الشتاء إذ أن هناك 200 نوع من الفيروسات التي تتسبب في نزلات البرد والتي تنتشر بشكل كبير مع انخفاض درجات الحرارة، كما تنتقل فيروسات البرد عن طريق التلامس اليدوي أو السعال أو العطس.

ويؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى زيادة معدلات الانتقال الفيروسي الذي يسمح بانتشار الرذاذ الفيروسي، ويساعد على بقائه لفترات طويلة في الهواء.

الالتهاب الرئوي

يعاني مرضى ضعف المناعة وبشكل خاص الأطفال من الإصابة بالالتهاب الرئوي في فصل الشتاء، وذلك نتيجة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المتعلقة بالإنفلونزا الموسمية التي قد تؤدي إلى الوفاة، وعلى مرضى الحساسية والربو المزمن تجنب الإصابة بنزلات البرد، نظرا لكونها تزيد فرص الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد، والذي قد يحتاج للحجز في المستشفى.

طرق الوقاية من الإصابة بأمراض الشتاء

- غسل اليدين جيدا بالماء الدافئ والصابون وتجفيف اليدين بعد غسلها.

- تجنب تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبيب.

- الحرص على التباعد الاجتماعي.

- ممارسة الرياضة بشكل يومي.

- تجنب التعرض للتكييف سواء كان باردا أو ساخنا.

- الحرص على تناول مصل الإنفلونزا الموسمية.