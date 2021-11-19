هذه التطبيقات ستساعدك على المذاكرة من البيت بعد تعطيل الدراسة

أقدمت 7 محافظات على مستوى الجمهورية تعطيل الدراسة يومي السبت والأحد المقبلين، كإجراء احترازي بعد للبيان التحذيري الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، الذي حذر من موجة عدم استقرار في الأحوال الجوية، تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة تصل لغزيرة ورعدية في بعض الأحيان، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 و4 درجات مئوية.

وعليه يبحث أولياء الأمور وكذلك الطلاب عن المنصات التعليمية التي تتيحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام الطلاب والتي تسهل عليهم التحصيل الدراسي، ووفقا للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جرى توفير منصات التعليم الإلكتروني في مصر وهي:

منصات التعليم البديل حال تعطل الدراسة

وتتنوع منصات التعليم التي تقدمها التربية والتعليم من حيث المحتوى وجاءت على النحو التالي:

القنوات التعليمية

وفرت الوزارة عددا من القنوات التعليمية التلفزيونية لبث شرح للدروس والمناهج التعليمية بينها «مدرستنا 1 ومدرستنا 2»، وتردد قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية هو 12303 والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

أما تردد قناة مدرستنا 2 للمرحلة الإعدادية هو 10777 والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، أما تردد قناة مدرستنا 3 المخصصة لطلاب المرحلة الثانوية فهو 12206 ومعدل ترميز 27500.

منصة البث المباشر

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة للتواصل المباشر بين المعلمين ذوي الخبرة والطلاب يتم إعلانها على منصة البث المباشر، وتهدف إلى خلق تواصل فعال بديل للحصص المدرسية عبر شبكة الإنترنت باستخدام برامج التعليم عن بُعد.

منصة حصص مصر التعليمية

ومن خلال منصة حصص مصر التعليمية يستطيع الطلاب تلقي الشرح كونها تقدم المناهج الدراسية عبر الإنترنت بشكل متكامل ومبسط، من خلال مجموعة من معلمي وزارة التربية والتعليم، وبطريقة توفر وقت وجهد الطلاب وتضمن سلامتهم في مختلف الظروف.

بنك المعرفة المصري

كما يمكن للطلاب الاستفادة من بنك المعرفة المصري الذي يُمكنهم من الوصول إلى كتب علمية في مختلف التخصصات.

منصة التعليم الإلكتروني

كما توفر منصة التعليم الإلكتروني الكتب العلمية ودليل المعلم في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

المكتبات الإلكترونية

المكتبات الإلكترونية مثل مكتبة E-books library ومكتبة E-books library Plus الخاصة بتوفير الكتب التعليمية، والتي تقدم محتوى تعليمي يساعد على التعلم عبر الإنترنت لكونها مزوّدة بأدوات تحليلية من شأنها تعزيز التحصيل الدراسيّ، بالإضافة إلى فصول دراسية افتراضية، ومجموعة متزايدة باستمرار من مصادر التعلّم المميّزة.

منصة ذاكر

وأخيرا وفرت وزارة التربية والتعليمة، منصة «ذاكر»، والتي تقدم شرحًا في مواد الأحياء والكيمياء واللغة الإنجليزية والجغرافيا والتاريخ والفلسفة والحياة والفيزياء وعلم النفس والاجتماع والرياضيات والعلوم واللغة العربية والدراسات الاجتماعية.