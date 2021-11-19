رئيس المحطات النووية: هذا سبب اختيار الضبعة مكانًا للمفاعل المصري (فيديو)

كشف أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، عن السبب وراء اختيار منطقة الضبعة كموقع للمفاعل النووي.

وقال "الوكيل" خلال حوار مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة إن اختيار منطقة الضبعة نتيجة لمجموعة من العوامل سواء الجغرافية أو الجيولوجية وسهولة الوصول إليه واقترابه من مصادر مائية.

وأضاف أنه يتم اختيار الموقع الجغرافي الذي يعتمد على سهولة الوصول إليه واقترابه من مصادر مائية والنظر إلى العوامل الجيولوجية وهل هناك براكين أو زلزال أو تشققات في هذا الموقع وهذا ما توفر في منطقة الضبعة.

ومن ناحية أخرى أشار إلى أن تقدم الطاقة النووية في أي دولة يعكس مدى الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة، موضحًا أن شهر نوفمبر دائما ما يشهد أحداث قوية في مجال الطاقة النووية.

وأكد أن هناك فوائد متنوعة كبرى تعود على الدولة من خلال الطاقة النووية، معربًا عن أمله في إعداد فيلم كارتون لنشر الثقافة النووية لدى الأطفال.