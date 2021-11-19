مع دخول الشتاء.. تعرف على أسباب الشعور بآلام في العظام | وطرق التخلص منه

مع دخول فصل الشتاء، يشعر الكثيرون بآلام في العظام ويعانون مع مشاكل تعيقهم عن ممارسة نشاطهم اليومي الطبيعي، ويظهر هذا بشكل متكرر مع العديد من الأشخاص في هذا الفصل من كل عام، ويتسائل الكثيرون عن سبب ذلك، وكيفية التغلب عليه ومواجهته خاصة مع قرب قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

لذلك سنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، أسباب الشعور بمشاكل وآلام العظام في فصل الشتاء وكيفية التغلب عليه، وهي كالتالي:-

أسباب الشعور بآلام العظام في فصل الشتاء

- الغالب في فصل الشتاء تقلص النشاط البدني للأشخاص وهذا يجعل العظام صلبة وضعيفة.

- نقص فيتامين د من أكبر الأسباب للشعور بآلام العظام، فعدم ظهور الشمس وغيابها كثيرا في فصل الشتاء يؤدي إلى نقصه في الجسم، الذي يعد ضروريا لصحة العظام ونقصانه يتسبب في ضعفها.

- انخفاض درجات الحرارة تؤدي إلى تشنج العضلات، الذي يؤدي إلى الشعور بالألم، كما ترداد فرص التعرض للألم في الأيام الرطبة ذات الضغط المنخفض.

كيفية مواجهة آلام العظام في فصل الشتاء

- يجب الحفاظ على نظام صحي متوازن به العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، خاصة فيتامين (د) والكالسيوم؛ فهما مركبان يعززان بشكل كبير صحة العظام.

- ممارسة الرياضة أمر هام وضروري للحفاظ على نشاط الجسم ويساعد العظام على المرونة مما يجعلها أقوى وأكثر صحة.

- حاول الابتعاد عن التدخين تماما، لان كثرة التدخين تتسبب في هشاشة العظام، بالإضافة إلى الكافيين ينصح بالتقليل من تناوله يوميا، حيث يتسبب في إعاقة امتصاص الجسم للكالسيوم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى آلام العظام بسبب نقص الكالسيوم في الجسم.

- تناول المشروبات الدافئة الطبيعية بكثرة لأنها تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتخفيف الألم.